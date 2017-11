Shares

A Academia Madeirense das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira agendou a sua presença no VI Capítulo da “Confraria da Marmelada de Odivelas”, que se realiza neste sábado, dia 25 de Novembro, na Igreja de S.Dinis e S.Bernardo no Mosteiro em Odivelas.

A Academia Madeirense das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira em 2017 participou em 55 eventos confrádicos realizados em território nacional e na Europa e inicia a sua participação internacional em 2018 com a sua presença no Capítulo da “Cofradia Amigos del Nabo de Foz de Morcin” que se realiza no 13 de Janeiro de 2018 na localidade de Foz de Morcin-Asturias, Espanha.