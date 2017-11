MDM-Madeira assinala o ‘Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres’

Shares

O Movimento Democrático de Mulheres – Madeira assinala, esta sexta-feira, pelas 21:15H, no Hotel Orquídea, o ‘Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres’, com um debate em torno de uma das maiores expressões de violência sobre as mulheres: a prostituição como flagelo social, profundamente aliado à pobreza e à exploração femininas. A iniciativa aborda o tema “Formas de exploração no feminino: a prostituição e a pobreza”.