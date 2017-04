Candidaturas para a Escola de Bombeiros do Funchal abrem amanhã

A Câmara Municipal do Funchal informa que foi publicado hoje, em Diário da República, o aviso final para a abertura do concurso externo de admissão a estágio de 24 novos bombeiros recrutas, inseridos na nova Escola de Bombeiros do Funchal, o que significa que a partir de amanhã, quinta-feira, dia 20 de abril, e durante 12 dias úteis, todos os interessados devem dirigir-se à Divisão de Recursos Humanos da CMF, sita aos Paços do Concelho, e proceder à respetiva candidatura.

Poderão candidatar-se à Escola de Bombeiros da Câmara Municipal do Funchal rapazes e raparigas com mais de 18 anos de idade e que, no máximo, façam 25 anos ao longo do ano de 2017, tendo, pelo menos, o 9º ano de escolaridade completo. Estes deverão ser de nacionalidade portuguesa e ter disponibilidade para assegurar o regime especial de trabalho, que determina que o serviço dos corpos de bombeiros profissionais da administração local é de caráter permanente e obrigatório, sendo a prestação de trabalho organizada de forma a assegurar o serviço durante 24 horas por dia, todos os dias do ano.

Os candidatos serão sujeitos a diversas provas de seleção, que terão todas um caráter eliminatório, respetivamente, e por esta ordem, uma prova de conhecimentos gerais, uma inspeção médica para avaliar a robustez física dos candidatos e o estado geral de saúde, diversas provas físicas e um exame psicológico.

Os 24 recrutas escolhidos vão receber o salário mínimo, estabelecido em 570€ na Região, durante o ano previsto para a sua formação, bem como subsídio de alimentação. Em 2018, serão contratados 24 novos bombeiros, o que irá permitir uma renovação do quadro da corporação e um franco reforço em termos de idade. A constituição de novas equipas também vai aumentar a rotatividade e, consequentemente, a eficiência do serviço. Refira-se que a última Recruta de Bombeiros da Câmara Municipal do Funchal decorreu em junho de 2001, há 16 anos atrás, o que ilustra bem o alcance desta questão.