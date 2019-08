Rancho Etnográfico de Santa Maria de Touguinha recebido na Câmara do Funchal

A Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Cultura na Câmara Municipal do Funchal, recebeu, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, cerca de 40 elementos do Rancho Etnográfico de Santa Maria de Touguinha, no concelho de Vila do Conde, que se encontram no Funchal no âmbito de um protocolo de intercâmbio realizado com o Grupo Folclórico de Santa Rita, na freguesia de São Martinho.

Madalena Nunes considerou “um prazer receber-vos aqui hoje, pelo que agradeço ao Grupo Folclórico de Santa Rita por este tipo de iniciativas, que trazem até nós grupos de toda a parte, e pelo extenso trabalho desenvolvido em prol da nossa cidade, que permite manter as nossas tradições e a nossa cultura bem vivas.”

O Rancho Etnográfico de Santa Maria de Touguinha irá participar, nos dias 30 e 31 de agosto, na XXII edição do Festival de Etnografia e Folclore de São Martinho, organizado pela Junta de Freguesia local, e onde estarão reunidos 15 grupos oriundos de Portugal Continental e Ilhas, e ainda da Eslováquia e da Rússia, num total de 600 participantes.

“Este é também um momento para agradecer à Junta de Freguesia de São Martinho, na pessoa do seu Presidente Duarte Caldeira, por apoiar a Cultura, independentemente do evento, e por todo o empenho e trabalho que permitiu retomar este festival após alguns anos de interregno. Que este evento seja a ocasião ideal para uma alegre partilha da identidade de cada região e desejamos a todos que aproveitem isso e que tenham uma excelente estadia no nosso Funchal.”