‘Momento Pela Saúde’ com reflexologia nos Jardins do Lido

Os Jardins do Lido acolhem, no próximo domingo, dia 1 de Setembro, das 10 as 12 horas, o evento ‘Este é o Momento Pela Saúde’. Haverá demonstrações gratuitas de Reflexologia, Chair Massage, Acupuntura, Medicina Integrativa, Yoga e muitas mais atividades.

No evento, organizado por Eduardo Luís, Presidente do Centro de Reflexologia da Madeira, a convite do CDS, estarão presentes vários profissionais de outras áreas que irão abordar sobre as terapias complementares.