A Câmara Municipal do Funchal promove este sábado, dia 31 de agosto, o «Festival CineEco» no Cais do Carvão, no âmbito das Noites Abertas da Estação de Biologia Marinha do Funchal.

A Estação de Biologia Marinha, tal como é tradição no Verão, dinamiza Noites Abertas, que incluem visitas guiadas, projeções ou palestras sobre temáticas variadas ligadas ao mar. Este ano, e dada a requalificação do Cais do Carvão, optamos por aproveitar este belo espaço, como palco das comemorações dos 20 ano da Estação, e do Festival CineEco”, começa por explicar Idalina Perestrelo, Vice-Presidente da Autarquia.

O CineEco: Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela contempla a projeção de dois documentários que “abordarão a vida marinha e as espécies em perigo, bem como a poluição nos oceanos através da problemática dos plásticos, temáticas para as quais nunca é demais sensibilizar, em nome da preservação dos nossos mares, um dos nossos bens mais preciosos”, salienta Idalina Perestrelo, recordando que o Funchal apresentou este ano uma ambiciosa Estratégia Municipal de Combate ao Plástico, pioneira na Região.

A Noite Aberta terá início pelas 20 horas, com uma visita guiada à Estação de Biologia Marinha do Funchal, seguindo-se, pelas 21 horas, a visita à exposição «Mar de Vida …ou…mar de plásticos?». Pelas 21h30 serão projetados, por sua vez, os os documentários «Os padrões do oceano», de Hendrik S. Schmitt, e «A plasticaria», de Cesare Maglioni e Carlos Arrola.

Acrescente-se que a Estação de Biologia Marinha voltará a abrir portas para a última Noite Aberta do Verão no próximo dia 28 de setembro, com programa a anunciar brevemente.