Pároco da Camacha indignado com colocação de estrutura para campanha partidária

O pároco da paróquia da Camacha, Duarte Filipe Gomes, mostrou-se indignado pela instalação de uma estrutura destinada a campanha partidária nos muros da igreja local. O seu descontentamento foi publicado na sua página no Facebook: «Como pároco da Camacha, venho manifestar a minha total indignação e repúdio pela instalação desta estrutura nos muros da igreja matriz da Camacha. Esta estrutura destina-se à colocação de campanha partidária, mas em tempo de eleições não vale tudo!!! Não pode valer tudo!! Tudo isto foi colocado sem qualquer pedido de autorização ao pároco (autorização essa que nunca seria concedida), amarrando e pregado aos muros da igreja matriz, que é património classificado!!! Exigimos a rápida e total remoção desta estrutura, ilegal e de mau gosto, ao que apelamos às autoridades competentes que atuem rapidamente e em defesa do que é justo e razoável. Apelamos à Comissão Nacional de Eleições, à Câmara Municipal de Santa Cruz, à Junta de Freguesia da Camacha e à DRC (antiga DRAC), para que intervenham nesta pouca vergonha “instalada” na Igreja Matriz da Camacha. Há que imperar o bom-senso, que claramente faltou em quem decidiu ou montou esta estrutura».

