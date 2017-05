Embaixador da Alemanha em Portugal recebido na autarquia do Funchal

A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, recebeu o Embaixador da Alemanha em Portugal, Christof Weil, aquando da sua visita oficial à Região.

Esta foi uma oportunidade para a autarca e o diplomata discutirem várias matérias de interesse para a cidade, nomeadamente a nível turístico e económico, com Idalina Perestrelo a apresentar ao Embaixador o trabalho feito pelo atual Executivo ao nível do Programa de Revitalização do Comércio e Serviços do Funchal e, ainda, a Estratégia Municipal de Turismo, tópico de especial interesse, se tivermos em conta que o mercado alemão é um dos principais mercados turísticos para a cidade do Funchal.

Christof Weil inteirou-se, igualmente, de algumas questões relativas à comunidade alemã no Funchal, registando com apreço a audiência e assinando o Livro de Honra do Município.