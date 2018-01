Vereadores do PSD pedem auditoria às contas da empresa Frente Mar Funchal

Shares

Os vereadores do PSD na Câmara Municipal do Funchal consideram que a situação atual da empresa Frente Mar justifica a realização de uma auditoria. “Fomos hoje surpreendidos pelo facto de ser nomeado um novo administrador da Frente Mar”, afirmou Jorge Vale, após a reunião da Câmara, sublinhando que o PSD não tem nada a apontar relativamente à pessoa que é indicada, mas, enquanto oposição, tem o dever de exigir “rigor, transparência e seriedade na gestão dos recursos do município”.

“O facto é que, no mandato do PSD Madeira, a Frente Mar foi considerada, de uma forma unânime, inclusive pelo próprio anuário dos municípios portugueses como um dos melhores exemplos da gestão dos recursos públicos”, salientou, lembrando que a empresa chegou a ter resultados positivos de quase 200 mil euros. Neste momento, e de acordo com as últimas contas apresentadas pela empresa, há um prejuízo acima dos 300 mil.

“Entretanto, desse tempo até agora, a Frente Mar até aumentou a sua atividade, recebendo a exploração dos parques do município”, sublinhou Jorge Vale, considerando existir aqui uma situação clara de “má gestão”. Além disso, continuou, o quadro de pessoal aumentou em 135%. Razão para questionar o que se passa com a Frente Mar.

Recorrendo novamente às contas da empresa, o vereador afirma que, na rubrica ‘outros’, constam valores que não estão descriminados e que são muito significativos em termos de despesa.

Assim, o PSD propõe que seja realizada uma “profunda e exaustiva auditoria às contas da Frente Mar” pelo novo administrador, assim que tenha lugar a tomada de posse, para que possa iniciar o seu trabalho “de uma forma clara e objetiva”.

Jorge Vale salientou que o papel do PSD é o de defender os interesses dos munícipes, pelo que, sendo a Frente Mar uma empresa integralmente municipal, importa conhecer bem as contas, os valores das receitas e, sobretudo, das despesas e da dívida.