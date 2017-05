Summer Market no Mercado dos Lavradores entre 5 e 7 de junho

O Mercado dos Lavradores dinamiza, na próxima semana, de 5 a 7 de junho, a 3ª edição do Summer Market – Moda, Acessórios e Design 2017, mais um dos eventos do seu calendário anual. Durante três dias, serão 10 as marcas presentes nesta iniciativa da Unidade de Mercados, do Departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal do Funchal, que visa aproveitar este início de estação para, num ambiente veraneante, comercializar os mais diversos artigos de design e vestuário.

Este ano, as marcas regionais participantes serão a Baby Home Hand Made, Caixa de Cores, Home Joeira, Luna Bijuteria, Malonas, Mimi Hand Made Products, Karla Vieira Bijuteria, Patrícia Pinto, Paez e Tikinika Hand Made. À escolha de todos os visitantes estarão malas, bijuteria feita à mão, como colares de fio de seda, camurça, brincos, anéis, e ainda artigos de bebé, todos eles de produção regional e, nalguns casos, inspirados em tradições madeirenses. De segunda a quarta-feira, na próxima semana (9h-18h), madeirenses e turistas têm, assim, mais uma razão para passar pelo Mercado dos Lavradores, numa oferta complementar que já começa a fazer parte dos hábitos da cidade.

A estratégia de Revitalização dos Mercados Municipais foi uma das estratégias mais importantes do Executivo liderado por Paulo Cafôfo ao longo do corrente mandato e passou por uma Requalificação da Oferta, através da promoção de novas formas de negócio, mais rentáveis, duradouras e de maior atratividade, captando novos segmentos de consumidores, pela adaptação e reabilitação dos edifícios e infraestruturas envolventes e por uma significativa dinamização cultural e de eventos, ainda que respeitando sempre um princípio sempre essencial que foi o da preservação da identidade dos Mercados do Funchal.

Neste sentido, a Câmara Municipal do Funchal tem procurado ativamente captar novos segmentos de uma forma apelativa, com uma forte aposta em eventos e ações de promoção, através do envolvimento de diversos parceiros, e criando um efeito sinergético que tem sido notório, destacando-se, por exemplo, os resultados dos eventos Natal na Praça ou do Mercado do Chocolate, que se têm repetido ao longo dos últimos três anos. Em 2017, serão cerca de 20 eventos a ter lugar no Mercado dos Lavradores, além das feiras temáticas semanais, que também foram introduzidas pelo atual Executivo, num investimento que se manifesta das mais diversas formas, desde o apoio financeiro, ao logístico e às isenções.