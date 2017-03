Funchal realiza censos a animais de companhia

A Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Ambiente, deu início à realização de censos aos animais de Companhia do concelho.

Este projeto conta com três equipas de dois técnicos que farão, porta-a-porta de todos os munícipes, uma sensibilização acerca das obrigações legais para a detenção de cães e gatos.

As ações visam o recenseamento dos cães e gatos no concelho do Funchal, bem como a inventariação do número de animais errantes e a sua dispersão. Simultaneamente será feita a sensibilização acerca das regras para a posse de animais domésticos.

De sublinhar, que as sensibilizações serão realizadas em dias úteis entre as 9 e as 17 horas. No caso do munícipe não se encontrar na residência será deixado um vale postal para que entre em contacto com a “Linha de Ambiente” a fim de responder ao inquérito telefonicamente. A CMF prevê que o recenseamento a animais domésticos seja realizado durante os próximos 18 meses.