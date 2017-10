Dia Internacional da Pessoa Idosa no Funchal

Shares

O Departamento de Educação e Qualidade de Vida da Câmara Municipal do Funchal assinalou o Dia Internacional da Pessoa Idosa, com atividades ao ar livre no Parque de Santa Catarina para os utentes dos ginásios municipais e do Centro Comunitário do Funchal.

Trata-se de uma forma simbólica de comemoração para os utentes seniores, num Departamento que prima pela realização de dezenas de atividades multifacetadas ao longo de todo o ano, com vista à promoção da inclusão, da convivência intergeracional e do envelhecimento ativo.

A Câmara Municipal do Funchal aproveita esta oportunidade para estender um bem-haja a todos os idosos do Funchal.