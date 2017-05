Sessão de autógrafos na Feira do Livro

A Feira do Livro do Funchal 2017 já arrancou e estará patente até ao dia 4 de junho, na Avenida Arriaga.

O evento cultural, promovido pela autarquia do Funchal, apresenta workshops, conversas e lançamentos, música e animação.

A Editora O Liberal também marca presença no certame com um stand, onde se encontram expostas diversas obras para todo o tipo de leitores. Todos os dias, e até ao final do evento, vários autores desta editora marcam presença para uma sessão de autógrafos.