Santander Totta investe 6,8 milhões de euros em Responsabilidade Social

Em 2016, o Santander Totta dedicou mais de 6,8 milhões de euros à Responsabilidade Social, 5,9 milhões dos quais ao Ensino Superior. No plano social, apoiou mais de 7500 pessoas, através de 80 instituições sociais.

Estes são alguns dos dados descritos no Relatório de Sustentabilidade que o Santander Totta lança agora referente às iniciativas de Sustentabilidade desenvolvidas no ano anterior. Com a missão de contribuir para o desenvolvimento das pessoas e das empresas, o Banco apoia a comunidade através do Ensino Superior, do apoio ao empreendedorismo e criação de emprego e de iniciativas ligadas à solidariedade, à educação infantil, à educação financeira e ao meio ambiente.