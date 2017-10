Santander Totta tem 548 M€ para reabilitação urbana

Shares

O Santander Totta tem 548 milhões de euros disponíveis para o financiamento de projetos de reabilitação e revitalização urbanas, ao abrigo do Programa IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas.

O Santander Totta será assim o banco com maior lote para financiamento a empresas e particulares com projetos de reabilitação urbana, cerca de 40% do total disponível. Do montante referido, 293M€ são fundos do Santander Totta e 255M€ fundos do IFRRU2020.

O programa beneficia de uma taxa de juro mais favorável (cerca de metade em relação aos produtos para a mesma finalidade) e de uma comissão inicial única, que inclui dossier, avaliação e formalização. A título de exemplo, para uma operação de 1M€, o spread médio passa de 2,5% para 1,3%; e a comissão inicial passa a ser 0,65% (do capital) para empresas e de 1% (do capital) para particulares, uma redução de 39% e de 17%, respetivamente.

Os montantes de financiamento podem ir até 20 milhões de euros, com prazos alargados – maturidade a 20 anos para arrendamento e de 7 anos para venda –, e carência até 4 anos.

O programa arranca no dia 30 de outubro e a sua aplicação termina no final de 2022. Para comunicar esta oferta, o Santander Totta lançou a campanha “Quem quer reabilitar vem ao Santander Totta”.