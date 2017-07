Santander Totta reforça compromisso com a Ordem dos Médicos

O Banco Santander Totta e a Ordem dos Médicos assinaram um protocolo de colaboração, que irá permitir criar produtos e serviços financeiros específicos para os médicos. O Banco passa a emitir também a cédula profissional dos médicos e irá estar presente em diversos seminários e outros eventos na área da saúde.

A assinatura decorreu hoje no edifício do Banco na Rua do Ouro, numa cerimónia que contou com a presença de Alexandre Valentim Lourenço e Francisco Sampaio, da Ordem dos Médicos, e de Inês de Sousa e José Leite Maia, Administradores do Banco Santander Totta.

O Santander Totta irá prestar nos próximos anos um conjunto de serviços financeiros, que incluem a gestão do património financeiro da Ordem, produtos e serviços financeiros concebidos especificamente para os médicos, uma solução de poupança reforma em conjunto com a Ordem para os seus associados, e a criação de soluções financeiras para a gestão das clínicas médicas privadas.

O Santander Totta irá disponibilizar ainda um serviço global de produção e personalização da cédula profissional para os membros da Ordem dos Médicos, com certificado digital incorporado. Para os Médicos seus Clientes, o Banco suportará o custo da emissão e renovação das cédulas e certificados digitais qualificados.

Outra das particularidades do acordo prevê o patrocínio de seminários e a promoção de palestras e cursos com interesse para a classe médica no âmbito do Santander Advance.

Com esta parceria, o Santander Totta reforça o seu compromisso com os médicos, posicionando-se como o Banco de referência junto da classe, ao desenvolver um conjunto de benefícios para a Ordem e os seus associados.