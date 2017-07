A coligação Funchal Forte apresenta três dos seus candidatos às Juntas de Freguesia do Funchal. Para a Junta de Freguesia da Sé: João Noronha, 43 anos, empresário e vice presidente nacional do PPM e coordenador regional do partido. Para a Junta de Freguesia de São Martinho: Dionísio Andrade 56 anos, jornalista e para a Junta de Freguesia de Santo António: José Cancio, 59 anos, desenhador projectista.

Coligação ‘Funchal Forte’ apresenta candidatos às Juntas de Freguesia do Funchal Classificar este artigo Classificar este artigo