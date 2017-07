Mitsubishi oferece veículos 4×4 às corporações de bombeiros afetadas pelo incêndio em Pedrógão Grande

Sublinhando a importância do investimento estrangeiro em Portugal e da aposta na defesa do meio ambiente, o Presidente da República esteve presente na cerimónia de lançamento do novo camião elétrico eCanter, da Mitsubishi Fuso, na fábrica do Tramagal, no concelho de Abrantes, distrito de Santarém.

Presentes também o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e a Secretária de Estado da Indústria, Ana Teresa Lehmann.

Na ocasião, a empresa anunciou a intenção de oferecer três veículos 4×4 às corporações de bombeiros afetadas pelo incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande em junho passado.