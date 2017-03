Presidente da República fala sobre o processo de saída do Reino Unido da União Europeia

“O Reino Unido invocou hoje formalmente o artigo 50.º do Tratado UE, que abre caminho à saída do país da União Europeia. Inicia-se agora um processo que durará em princípio dois anos, durante os quais o Reino Unido e os 27 Estados-membros restantes da União Europeia negociarão os termos da saída.

Este é obviamente um momento de grande importância para o futuro da integração europeia e para o nosso próprio futuro no seu seio.

Desde o início do meu mandato que assinalei a aposta firme e sem hesitações de Portugal na União Europeia. Mas também me manifestei convicto que os interesses do nosso País, bem como os dos portugueses que vivem e trabalham no Reino Unido, deverão ser salvaguardados.

Friso ainda, uma vez mais, que o Reino Unido, o mais antigo aliado de Portugal, continuará a ser um país europeu, pilar fundamental da paz e segurança do velho continente, cultural e economicamente uma referência da Europa e dos europeus.

Portugal, tive ocasião de o referir no ano passado, tem para a União Europeia uma ambição maior, ao pretender fazer dela um modelo para a nossa sociedade, baseado na paz, no progresso e bem-estar, na coesão, na solidariedade e na democracia.

Que este momento difícil para o processo de integração de Estados-nação europeus, entre os quais se contam Portugal, um dos mais antigos países do Mundo, seja aproveitado para responder de forma resoluta aos desafios que se colocam ao continente e à União Europeia em particular, é o voto que expresso.

E que sejamos capazes, em conjunto, de fora ou de dentro do grupo, mas sempre em uníssono com os nossos cidadãos, de continuar a trilhar juntos o caminho que nos leva ao longe, com confiança, perseverança e harmonia”.