Brexit vai restringir imigração de europeus para o Reino Unido

A primeira-ministra britânica, Theresa May, diz que apesar do ‘Brexit’ restringir a imigração de europeus para o Reino Unido, vai garantir os direitos dos cidadãos europeus a residir no país o mais rapidamente possível.

N primeira vez que abordou os contornos da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), May afirmou que o Inglaterra quer continuar a ser um país tolerante e aberto, mas também que os fluxos migratórios dos últimos anos colocaram sob pressão os serviços de saúde e de educação.

Theresa May confirmou hoje que o ‘Brexit’ vai implicar que o Reino Unido abandone o mercado único europeu, caso contrário ficaria “meio dentro, meio fora” da UE e estaria impossibilitado de negociar acordos comerciais bilaterais.