Suspeito confessa ataque a discoteca em Istambul

Abdulgadir Masharipov, o principal suspeito do ataque a uma discoteca em Istambul, confessou a autoria do crime. O homem natural do Uzbequistão tinha sido detido na segunda-feira, durante uma operação policial.

“O terrorista confessou o seu crime”, disse aos jornalistas o governador de Istambul, Vasip Sahin.

Masharipov era o principal suspeito do ataque feito na noite de Ano Novo, em Istambul, Turquia, que matou 39 pessoas e feriu outras 69. Foi encontrado com o filho de quatro anos, num apartamento no distrito de Esenyurt, em Istambul, durante uma operação policial, avança a Associated Press.

O homem de 34 anos fará parte de uma célula do Estado Islâmico na Ásia Central. Segundo a CNN turca, Abdulgadir Masharipov pertenceu aos talibã à Al-Qaeda e agora estava vinculado ao Estado Islâmico, que reivindicou a autoria do tiroteio.