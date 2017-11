MAI ordena inspecção à empresa do Urban Beach

Shares

O Ministro da Administração Interna (MAI), na sequência do caso das agressões na discoteca Urban Beach, começou por ordenar o encerramento do estabelecimento e já, hoje, sexta-feira, a realização de acções de fiscalização à PSG, empresa que faz a segurança da discoteca.

“O Ministro da Administração Interna determinou à PSP a realização de uma acção de fiscalização da actividade da empresa de segurança privada PSG. Será também convocado o Conselho de Segurança Privada para análise da situação ocorrida no estabelecimento K Urban Beach”, avança o MAI em comunicado.

Sobre a decisão de encerrar a discoteca, o MAI diz que a medida “visa evitar novas ocorrências no interior ou nas imediações do referido espaço e a manutenção da segurança e ordem públicas”. A decisão “tem em conta as 38 queixas ocorridas ao longo do ano de 2017 por alegadas práticas violentas ou actos de natureza discriminatória ou racista”.