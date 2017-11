Quinteto de Sopros “Atlântida” atua no Salão Nobre da ALM

Shares

O espetáculo com o Quinteto de Sopros “Atlântida” acontece amanhã, dia 4 de novembro, pelas 18h, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira

O Quinteto Atlântida, formado por 5 instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, na sua atividade, interpreta obras originais de vários compositores, assim como aborda transcrições baseadas em grandes temas que ficaram na história da música como referência de determinada época.

As propostas musicais deste grupo, destacam-se sobretudo pelas características sonoras e de timbre dos seus instrumentos, assim como por sugestões diferenciadas baseadas no extenso repertório existente. O compromisso musical através do trabalho da dinâmica, da articulação, e do sentir a pulsação rítmica, e a importância destas abordagens em grupos mais reduzidos com uma exposição individualizada dos músicos em palco, contribuem para o resultado do naipe em orquestra.

Neste concerto, com um programa dedicado a três compositores europeus, Taffanel, Mozart e Falla, o Quinteto Atlântida presenteia o nosso público com estas obras extraordinárias em quinteto de sopros.

No emblemático Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, num ambiente especial, venha ouvir Pedro Camacho na flauta transversal, Louise Whipham no oboé, José Barros no clarinete, Manuel Balbino no fagote e Rúben Silva na trompa.

Os bilhetes custam entre 10€ e 5€ e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center – Loja Naturalmente Português (Piso 1), as 09:00 às 22:00, e no dia do concerto no local, a partir das 14:00.

Programa:

Claude Paul Taffanel (1844-1908) – Quinteto

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) – Divertimento K.V.270 (arr. R. Maros)

Manuel de Falla (1876-1946) – Four Spanish Pieces (transcrição Wayne Peterson)

Músicos

Pedro Camacho. Flauta

Louise Whipham. Oboé

Manuel Barros. Clarinete

Manuel Balbino. Fagote

Rúben Silva. Trompa