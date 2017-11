Compras com cartões estrangeiros atingem máximos históricos no verão de 2017

Shares

As compras realizadas em Portugal com cartões de pagamento emitidos no estrangeiro têm vindo a crescer, especialmente desde 2015. Estas operações atingiram máximos históricos (23,5 milhões de operações, no valor total de 1 586 milhões de euros) entre julho e setembro de 2017, período durante o qual existe um padrão de sazonalidade mais evidente relacionado com a afluência de turistas ao país. Em média, nestes meses, em cada compra realizada em Portugal com cartões estrangeiros foram gastos 67,54 euros.

Em agosto de 2017 registou-se o recorde em quantidade e valor de compras realizadas em Portugal com cartões de pagamento emitidos no estrangeiro (aproximadamente 10 milhões de operações, no valor total de 662 milhões de euros).

A maioria das compras realizadas entre julho e setembro de 2017 foi efetuada com cartões emitidos em França (6,4 milhões de operações, no valor total de 339 milhões de euros) e no Reino Unido (3,4 milhões de compras, no valor total de 348 milhões de euros). O valor médio das compras efetuadas com cartões emitidos no Reino Unido (103 euros) foi significativamente superior ao verificado para os restantes países.