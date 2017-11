SRAP promove Jornadas Técnicas sobre o Maracujá

Shares

O Plano Estratégico para o Maracujá da Madeira, aprovado pela Resolução do Conselho do Governo n.º 49/2016, de 28 de Janeiro, estabelecido em estreita conjugação com os principais agentes do sector frutícola regional, visa a criação de condições que promovam o aumento do volume e da qualidade da produção, bem como a melhoria da comercialização do Maracujá da Madeira, de molde a que, tirando proveito dos seus atributos diferenciadores, obtenha uma vantagem competitiva sustentável, quer no mercado local, quer nos mercados exteriores.

Neste contexto, a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direcção Regional de Agricultura, promove no próximo dia 7 de Novembro as primeiras Jornadas Técnicas sobre o Maracujá, sob o lema “muito mais que uma paixão”.

Estas jornadas, a decorrerem na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, com início às 9h30, terão como convidado especial Abel Rebouças São José, engenheiro agrónomo, doutor e professor da Titular Pleno da Universidade Estadual do Sudoeste da Baía e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Fruticultura (SBF), o qual é um dos mais reputados especialistas mundiais sobre a cultura do maracujazeiro, bem como de outras personalidades do sector, que irão discutir as oportunidades e desafios da cultura do Maracujá da Madeira.