Detenção de traficante de estupefacientes na Ponta Delgada

Shares

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, no âmbito de investigação em curso, identificou e deteve um homem, pela presumível prática do crime de tráfico de estupefacientes.

A detenção ocorreu na ilha Terceira e concretizou-se no âmbito da realização de buscas, tendo sido detetada e apreendida na posse do suspeito relevante quantidade e diversidade de substâncias e equipamentos utilizados no fabrico artesanal de metanfetaminas, bem como produto estupefaciente já produzido.

O detido, de 51 anos de idade, com antecedentes criminais na mesma área criminal, foi presente à competente autoridade judiciária, com vista à aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.