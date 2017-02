Detenção por tráfico de estupefacientes em Santa Maria

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, com a estreita colaboração da Guarda Nacional Republicana, no âmbito de investigação em curso, identificou e deteve um homem por suspeitas de prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Os factos ocorreram na ilha de Santa Maria, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias que permitiram apreender ao suspeito uma quantidade de pólen de haxixe suficiente para mais de quatrocentas doses individuais.

O detido, de 37 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.