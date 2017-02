Sindicato dos Jogadores de Futebol Profissional ganha novo espaço

O Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional assinou, ontem, com a Câmara Municipal de Odivelas, o protocolo de cedência do espaço do Complexo Desportivo das Colinas do Cruzeiro, onde vão ficar, após obras de requalificação, centralizados os serviços do sindicato sócio da Federação Portuguesa de Futebol.

Ao assinalar os quarenta e cinco anos de existência do Sindicato de Jogadores, Joaquim Evangelista, presidente do SJFP, afirmou que os terrenos de Odivelas darão lugar a “um espaço integrado e multidisciplinar onde, no desporto e através do desporto, se pretende chegar à comunidade, dando ao jogador o papel central”.

Em Odivelas também serão desenvolvidas as as diversas áreas de atuação do Sindicato, nomeadamente o “estágio do jogador desempregado, a oferta educativa e formativa própria, as escolinhas de futebol, a interligação entre o futebol e a comunidade através dos projetos de responsabilidade social”.