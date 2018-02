Esgrimistas madeirenses na 1ª prova Nacional a pontuar para a Taça Nacional de Juniores e Seniores

Shares

Realizou-se nos dias 3 e 4 de fevereiro, em Odivelas, a 1ª prova Nacional a pontuar para a Taça Nacional de Juniores e Seniores. Maria Spínola, atleta do CDRSantanense viu lançada por terra a possibilidade de pontuar para Juniores e Seniores Femininos, uma vez que as provas foram canceladas porque o número de inscritas não atingiu o mínimo exigido em regulamento, pois algumas atletas optaram por ir disputar a prova aberta Marathon de Paris ao invés de estarem presentes na prova nacional. No entanto, por decisão técnica, aproveitando para se preparar para provas futuras, Maria Spínola participou nas provas do género masculino de Juniores e Seniores, classificando-se em 11º e 14º respetivamente.

Nos Seniores Masculinos, Ricardo Catanho (CD1ºMaio), no quadro de 32, venceu a primeira eliminatória ao Jonathan Fontes (NGD), mas foi eliminado no quadro de 16, terminando em 16º lugar da classificação geral.

O Atleta Miguel Nóbrega (CD1ºMaio) na prova de Juniores Masculinos ficou em 12º e nos Seniores Masculinos em 18º.