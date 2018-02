Detido por furto de 180 quilos de pinha

Shares

O Comando Territorial de Setúbal, através Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento Territorial de Santiago do Cacém, dia 4 de fevereiro, deteve, em flagrante delito, um indivíduo de 29 anos, por furto e colheita de pinha de pinheiro manso “pinus pinea”, em Sines.

A detenção, que contou com o apoio do Posto Territorial de Sines, decorreu de uma denúncia por furto de pinhas da propriedade do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

No decorrer desta ação foram apreendidos 180 quilos de pinha, uma viatura, dois ganchos em metal e uma escada utilizadas no furto.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência e a a pinha foi entregue ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.