Avaria causada pelo vento forte condiciona atividade no bloco operatório

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informa que a intensidade do vento verificado nas últimas horas, causou uma avaria no sistema de ventilação de algumas salas do bloco operatório, o que está a condicionar a normal atividade cirúrgica.

A situação está a ser monitorizada no sentido de otimizar as condições de saúde e segurança dos utentes e os profissionais.

Por conseguinte, e de forma a garantir plenas condições de segurança, foram canceladas algumas cirurgias que serão retomadas quando a situação estiver normalizada.