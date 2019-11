Feridos do acidente no Caldeirão Verde continuam em observação hospitalar

Segundo comunicado do SESARAM, na sequência do acidente que ocorreu no dia de hoje, 30 de outubro, no Caldeirão Verde, concelho de Santana, das 11 vítimas socorridas no local, três foram encaminhadas diretamente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. As restantes (oito) foram observadas inicialmente no Centro de Saúde de Santana, vindo a ser transferidas posteriormente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber uma resposta mais diferenciada.

Das onze vítimas que deram entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, seis são do sexo masculino e cinco do sexo feminino, de nacionalidade francesa (5), alemã (2), portuguesa (3) e brasileira (1):

– Três vítimas são politraumatizados graves. Destas, duas estão a ser acompanhadas na neurocirurgia/cuidados intensivos e uma foi alvo de cirurgia ortopédica encontrando-se no bloco operatório.

– Oito vítimas são feridos ligeiros, destas três já tiveram alta hospitalar e cinco estão em observação no Serviço de Urgência.

No Hospital Dr. Nélio Mendonça para além de uma resposta diferenciada está a ser assegurado apoio psicológico e acompanhamento por parte dos tradutores e ainda apoio aos acompanhantes/familiares das vítimas.

Neste momento, a linha disponível para prestar apoio às vítimas, familiares, embaixadas e consulados é a seguinte: 351 961186549

O Governo Regional através da Secretaria da Saúde e da Proteção Civil, do Turismo e do Ambiente, tem acompanhado toda a situação.

O Serviço de Saúde da RAM dará um novo ponto de situação hoje, pelas 10h:30, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Foto: DR