Serviço de Hemato-oncologia premiado

O trabalho elaborado pela médica internista do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Mónica Caldeira, apresentado na conferência internacional “Haematology Meeting 2017” no último fim de semana, em Lisboa foi distinguido com o primeiro prémio. O caso clínico “Invasão do Sistema Nervoso Central por Mieloma Múltiplo” retratado pela médica, afeta ao Serviço de Hemato-oncologia, descreve uma situação clínica muito rara. Em todo o mundo só são conhecidas 109 situações clínicas semelhantes.

Este encontro, reuniu em Lisboa mais de 200 médicos especialistas na área da hemato-oncologia, de todo o país, e contou com a especial participação dos líderes de opinião internacionais, nestas áreas.

Esta distinção foi reconhecida e sublinhada pelo Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, e por todos os elementos dos órgãos de direção do SESARAM, numa cerimónia interna, na qual, também, participou o diretor de serviço de hemato-oncologia, Fernando Aveiro.

Nesta cerimónia foi reforçado a importância na aposta da formação contínua dos profissionais de saúde do SESARAM, bem como estimular a publicação científica de trabalhos da instituição, em eventos nacionais e internacionais.