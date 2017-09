Detenções por sequestro na Ponta Delgada

Shares

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve dois homens, pela presumível autoria do crime de sequestro agravado, de que foi vitima um menino de 13 anos de idade.

Os factos ocorreram recentemente, no concelho de Ponta Delgada, quando os arguidos, na sequência de um desentendimento com a vítima e motivados por vingança, vieram, num primeiro momento e com uso da força, a privá-lo da liberdade, amarrando-o de pés e mãos a um poste, a que se seguiram outros atos de humilhação, tratando-o como se fosse um canídeo e efetuando filmagem dessas ações.

Os detidos, de 18 e 20 anos de idade, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicadas as medidas coativas de apresentações trissemanais e proibições de contato com a vítima.