Detenção de homicida na Ponta Delgada

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, recebeu uma comunicação, na manhã do passado sábado, de factos ocorridos no concelho da Povoação, suscetíveis de configurar a prática de um crime de homicídio.

Na sequência da investigação de imediato desencadeada, foi possível apurar que a vítima, um homem de 59 anos de idade, foi encontrada já cadáver, na via pública, apresentando danos corporais compatíveis com um quadro de atropelamento com fuga do local.

Ainda nesse mesmo dia, veio a ser identificado e detido o presumível autor dos factos, bem como localizado e apreendido o veículo automóvel utilizado.

A PSP da Povoação colaborou no trabalho desenvolvido.

O detido, com 28 anos de idade, empresário, já com antecedentes, foi presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.