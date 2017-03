Detido suspeito do homicídio à porta da discoteca Luanda

Um suspeito do homicídio que ocorreu à porta da discoteca Luanda, em Lisboa, foi detido pela Polícia Judiciária. Tem 23 anos e foi indiciado pela prática de dois crimes de homicídio, um dos quais na forma tentada.

O jovem, recorde-se, terá disparado várias vezes à porta da discoteca, na zona de Alcântara, por volta das 6.20 horas do passado domingo. Do tiroteio resultaram quatro feridos, um deles com 23 anos de idade, que acabou por falecer.

A vítima mortal foi baleada nas costas com dois tiros e levada para o Hospital São Francisco Xavier, onde foi submetido a uma operação cirúrgica. Um dos três feridos encontra-se em estado grave.

“A investigação prossegue, a fim de apurar cabalmente as circunstâncias que levaram ao cometimento dos factos e, igualmente, o eventual envolvimento de outros autores nos mesmos”, afirma a PJ em comunicado.