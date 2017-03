Estudo revela que 85% da população tem medo de perder a visão

No âmbito da Semana Mundial do Glaucoma que se assinalou de 12 a 18 de março, a Novartis divulga os resultados de um estudo internacional que concluiu que a maioria das pessoas (54%) não está familiarizada com o glaucoma.

O estudo da Novartis sobre glaucoma revela que 85% da população tem medo de perder a visão, mas apenas 33% faz rastreios regulares

A doença é a principal causa de cegueira no mundo, afetando aproximadamente 60 milhões de pessoas. O glaucoma é muitas vezes subdiagnosticado porque não apresenta sintomas e vai-se agravando com o tempo, podendo levar à perda total de visão.. Contudo, se diagnosticada precocemente, a doença pode ser controlada.

O estudo revela que 87% dos entrevistados acredita que os exames oftalmológicos regulares são importantes, mas apenas 33% afirma visitar o oftalmologista anualmente.

Prevê-se que o fardo do glaucoma a nível mundial aumente nos próximos anos, atingindo 76 milhões de pessoas, até 2020.

Resultados adicionais do estudo indicam que:

·Os principais motivos apontados para a ausência de rastreios regulares são: dificuldades financeiras (21%); a crença “Eu não tenho problemas oculares” (19%); a ideia de que um exame anual não é necessário (17%).

·A maioria dos inquiridos está mais familiarizado com as cataratas.

Em Portugal, a Novartis associa-se à Sociedade Portuguesa de Oftalmologia numa campanha pública de sensibilização, organizada pelo Grupo Português de Glaucoma, que pretende chamar a atenção para os ‘roubos da visão’ irreversíveis provocados por esta doença.

A saber:

– Estudo revela que 85% dos entrevistados tem mais medo de perder a visão, do que os outros quatro sentidos.

– 87% dos inquiridos acredita que os exames oftalmológicos regulares são importantes, mas apenas 33% realiza rastreios anuais.

– O glaucoma é a principal causa de cegueira no mundo, mas se diagnosticado precocemente, pode ser controlado.