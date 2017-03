Filho de Trump ridicularizado por causa de uma fotografia

Uma fotografia de Donald Trump Jr., publicada pelo jornal New York Times, está a fazer com que o filho mais velho do presidente dos Estados Unidos esteja a ser ridicularizado nas redes sociais.

No sábado, dia 18, o jornal americano publicou um artigo sobre o filho de Trump e para ilustrar o texto utilizou uma foto do homem de 39 anos, na propriedade da família, em Bredford, em Nova Iorque. Na fotografia, Trump Jr. aparece sentado num tronco de uma árvore, de calças de ganga, camisa de flanela aos quadrados e botas de caminhada, com um ar pensativo.

Nas redes socias, houve quem questionasse se Donald Trump Jr. teria dificuldade em sentar-se e quem afirmasse que, provavelmente, aquelas botas de caminhada nunca teriam sido usadas, sem ser para a sessão fotográfica.