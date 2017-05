Veículo atinge multidão antes da chegada de Trump

Cinco pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, depois de um veículo atingir uma multidão na capital de Israel, Telavive, esta segunda-feira, uma hora antes do Presidente dos EUA, Donald Trump, aterrar no país.

Segundo o The Sun, quatro pessoas foram presas na sequência do ataque, incluindo o motorista do veículo. As autoridades israelitas já descansaram as populações, fazendo-as saber de que a investigação inicial aponta para que o ocorrido se tenha tratado de um acidente de trânsito.

A hipótese de um ataque terrorista ainda não foi totalmente descartada. O incidente aconteceu uma hora antes de Donald Trump aterrar no país. O presidente dos EUA já se encontra em Telavive, onde se irá reunir com o presidente de Israel, Reuven Rivlin.