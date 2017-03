‘Trilhos pedestres incentivam turismo de natureza ativo’

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo afirmou ontem, em São Miguel – Açores, que os trilhos pedestres contribuem para a qualificação da oferta, incentivando o turismo de natureza ativo, em que a contemplação da paisagem se alia ao usufruto de atividades de animação turística.

Marta Guerreiro, que falava na inauguração do trilho ‘4 Fábricas de Luz’, no concelho de Vila Franca do Campo, garantiu a defesa do turismo de natureza ativo nos Açores, “através da aposta no investimento de consolidação de uma oferta turística assente na fruição ativa dos espaços naturais, de que os trilhos são um verdadeiro exemplo”.

Num arquipélago que possui 74 trilhos homologados nas nove ilhas, numa extensão de cerca de 700 quilómetros, a titular da pasta do Turismo frisou que se pretende continuar a melhorar as condições para a sua utilização, através da criação de novos trilhos e do reforço das Grandes Rotas, salientando que esta atividade permite a descoberta de novos lugares e de outras perspetivas de locais já conhecidos pelo seu elevado potencial turístico.

“Perspetiva-se ainda a concretização de uma rota circular na maior parte das nossas ilhas e uma adaptação do número de trilhos, tendo em conta as potencialidades das nove ilhas e as suas cargas de visitação, que têm níveis diferenciados em cada uma delas ao longo de todo o ano”, adiantou a Secretária Regional.

Marta Guerreiro revelou ainda que se pretende “criar pequenas instalações ao longo dos percursos, que proporcionem o conforto mínimo aos visitantes, sejam eles pedestrianistas, cicloturistas ou trail runners”.