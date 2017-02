Turismo dos Açores ‘deve passar por aposta nos produtos específicos de cada ilha’

A secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo reafirmou, na Graciosa, que todas as ilhas dos Açores devem potenciar os seus produtos específicos, dando ênfase às suas particularidades.

“O Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores prevê, precisamente, a divulgação dos produtos âncora que temos nos Açores e que não são iguais em todas as ilhas”, frisou Marta Guerreiro, que falava quarta-feira no final de reuniões com os agentes do setor do turismo na ilha Graciosa, nomeadamente agentes de turismo em espaço rural, operadores de animação turística, representantes de empreendimentos turísticos e agentes de viagens.

Marta Guerreiro salientou que nesta ilha se deve beneficiar um turismo de natureza, cuja atração primária deverá passar pelo mergulho, pelo termalismo, pela observação de aves e pelo geoturismo, com destaque para o contexto de uma Reserva da Biosfera. “O caso da Graciosa tem de muito diferente a questão do termalismo, com uma história bastante antiga e com um impacto bastante grande em termos de oferta de saúde, portanto, tem que ser bem promovido e divulgado”, frisou.