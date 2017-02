Ryanair passa a ligar o Porto a Nápoles

O diretor-executivo da Ryanair, Michael O’Leary, esteve hoje no Porto para anunciar as novas rotas de inverno que a companhia aérea de baixo custo vai realizar a partir do Aeroporto do Porto. Com 42 rotas a partir do Porto, a companhia irlandesa vai crescer 14% e chegar aos quatro milhões de passageiros transportados num ano.

A principal novidade é a nova ligação para Nápoles, que será efetuada duas vezes por semana. Outras dez rotas que estão atualmente em operação vão ser estendidas pela primeira vez durante o período de inverno: Carcassone, Clermont, Lille, Estrasburgo e Lorient (França), Copenhaga (Dinamarca), Edimburgo (Escócia), Cracóvia (Polónia) e Nuremberga (Alemanha), todas elas a operar duas vezes por semana, a que se junta ainda um voo semanal para Tenerife (Espanha).

Durante a conferência de imprensa, realizada no Hotel Carris Porto Ribeira, a companhia irlandesa anunciou, também, voos adicionais para o Luxemburgo, seis vezes por semana, e para Roma Ciampino (Itália), com três ligações semanais.

De acordo com Michael O’Leary, o Porto continua a ser “um dos destinos a crescer mais rapidamente na Europa”. Para celebrar o calendário de inverno Porto 2017, a Ryanair lançou uma campanha promocional de voos a partir dos 9,99 euros por toda a Europa, válida para reservas no site da empresa até esta quinta-feira, 23 de fevereiro.