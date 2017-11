Ryanair lança plataforma de venda de bilhetes para espectáculos

Shares

A Ryanair lançou, na última quinta-feira, a plataforma “Ryanair Tickets”, iniciativa que resulta de uma parceria com a Coras e que vai permitir que a companhia aérea possa vender também bilhetes para espectáculos musicais, de teatro e desportivos, através do site ryanair.com.

Disponível através da morada https://tickets.ryanair.com/ ou da página “Active Trip” (espaço dentro da sessão individual do cliente no website Ryanair.com onde é possível adicionar extras à viagem já adquirida), a nova plataforma da companhia aérea permite que os clientes da Ryanair possam reservar directamente os bilhetes para vários tipos de espectáculos, de acordo com a data e destino da sua viagem.

“É com todo o gosto que que lançamos o “Ryanair Tickets” em parceria com a Coras, oferecendo aos nossos clientes a oportunidade de adquirir bilhetes para os melhores espectáculos do West End como o Aladino, Wicked, O Rei Leão ou Os Miseráveis. Os nossos clientes poderão usufruir de preços bastante competitivos numa fácil adição à sua viagem disponível na conta “MyRyanair””, realça Greg O’Gorman, director de Extras da Ryanair.

Por enquanto, a Ryanair disponibiliza apenas bilhetes para espectáculos no Reino Unido, mas, em breve, vão passar a estar disponíveis bilhetes para espectáculos em toda a Europa e em sete idiomas, nomeadamente inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, português e polaco, com o pagamento a poder ser realizado em três moedas diferentes – euro, libra esterlina e zloty.

Para assinalar o lançamento da plataforma, a Ryanair está a oferecer preços especiais nos bilhetes adquiridos até Dezembro.

Esta é a mais recente iniciativa digital da Ryanair sob o ano 4 to programa “Always Getting Better”, que também inclui um avançado website personalizado, um novo website “Ryanair Rooms”, integração “Apple Pay”, voos de longo curso Air Europa à venda no website Ryanair.com e uma parceria com a comunidade “Erasmus Student Network”.