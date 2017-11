Congresso Internacional de Avaliação das Aprendizagens e Sucesso Escolar no Minho

Shares

Nos dias 17 e 18 de novembro de 2017, na Universidade do Minho, realizar-se-á o Congresso Internacional de Avaliação das Aprendizagens e Sucesso Escolar.

O Congresso prevê uma componente científica para apresentação de comunicações (revisão de literatura, estudos de caso, relatos de experiências, apresentação de projetos, etc.), as quais serão publicadas pelo Centro de Investigação em Estudos da Criança com ISBN.

Além disso,no dia 18 (sábado), haverá mesas redondas e conferências destinadas a todos os interessados na temática (professores, diretores, coordenadores, formadores, etc.), sendo que é possível inscrição apenas para este dia.

A inscrição inclui a oferta do livro “Avaliação das aprendizagens e sucesso escolar – perspetivas internacionais”, de Maria Assunção Flores, Maria Palmira Alves (Membro do Conselho Científico da Associação Nacional de Professores) e Eusébio André Machado (Presidente do Conselho Científico da Associação Nacional de Professores) e (De Facto Editores).

Todas as informações no site: https://eacmestp.wixsite.com/ciaase.