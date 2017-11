Parque Ecológico pede sugestões para o nome da nova burrinha de raça mirandesa que nasceu este mês

Shares

O Parque Ecológico do Funchal acolhe uma família de burros de raça mirandesa, uma subespécie asinina perfeitamente adaptada a solos com poucos nutrientes e condições orográficas do terreno das terras de Miranda em Trás-os-Montes. Esta espécie é fisicamente robusta com pelagem longa e tem um carácter dócil.

No inicio do mês esta família ganhou um novo elemento, com o nascimento de uma burrinha, que constitui um sinal do bem-estar que esta pequena família goza no espaço em que vive, com o estábulo, e área circundante devidamente delimitada, onde vivem livremente, contribuindo para a regeneração do solo.

O Parque Ecológico do Funchal convida o público em geral a sugerir um nome para este rebento de quatro patas.