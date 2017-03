Parque Ecológico do Funchal tem novas áreas de voo livre

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, inaugurou, recentemente, as novas áreas de voo livre no Parque Ecológico do Funchal, nomeadamente no Chão das Mantas e no Pico Alto, com destaque para a rampa situada neste último.

Na ocasião, Paulo Cafôfo explicou que “estas duas áreas-chave foram afetadas pelos incêndios que devastaram o Parque, pelo que a Autarquia repõe agora as condições para a prática de voo livre, seja de parapente, seja de asa delta, com uma reabilitação alargada onde, além de uma nova rampa, houve intervenções de terraplanagem, sinalização de condições atmosféricas e, de especial importância, a identificação dos lugares com informação útil, nomeadamente a nível de segurança.”

O edil defendeu também que “o Funchal tem condições únicas no mundo para a prática deste tipo de desportos, sendo, por exemplo, a única cidade europeia que é passível de sobrevoar em voo livre”, enaltecendo, em particular, “o grande potencial do Parque Ecológico do Funchal em termos turísticos, e onde também se contam outras experiências singulares como o canyoning, os passeios pedestres e o BTT”.