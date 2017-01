Encontros com as Pessoas no Lar de Santa Isabel

Os Encontros com as Pessoas, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, visitaram ontem o Lar de Santa Isabel, um empreendimento da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, destinado à população sénior do concelho e localizado na freguesia de São Pedro, onde a iniciativa tem decorrido durante todo o mês de janeiro.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, acompanhado do respetivo Executivo, foi, desta forma, visitar ambas as instalações, que são contíguas, e realizar uma reunião de trabalho com o Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, Jorge Spínola, e com a Diretora do Lar de Santa Isabel, Valéria Rosa. O Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, António Gomes, esteve igualmente presente.

Num encontro considerado frutífero de parte a parte, puderam ser abordadas várias matérias de interesse, tanto da Santa Casa, como do próprio Lar, junto da Autarquia, tendo Paulo Cafôfo demonstrado a máxima abertura no sentido de diligenciar algumas dessas questões. Mereceu destaque, no caso, o projeto de alargamento do Lar de Santa Isabel para Complexo Social, que aguarda pela aprovação de fundos europeus, após a qual a Autarquia acompanhará de perto o projeto.

Paulo Cafôfo pôde, por fim, entrar em contacto com os cerca de 30 utentes séniores do Lar de Santa Isabel, manifestando interesse pelo seu quotidiano e qualidade de vida, numa visita muito prezada por todos.