Requalificação do produto turístico mantendo a identidade e a qualidade

O candidato do Partido Socialista-Madeira a presidente do Governo Regional visitou a agência de viagens MBtravel, uma das maiores agências de “incoming” da Madeira e que representa operadores da Alemanha, França, Holanda e Espanha.

Após a iniciativa, Paulo Cafôfo destacou a importância que o turismo ativo tem dentro do produto do destino Madeira e referiu que estas empresas, que têm uma ação muito importante nas experiências que promovem com os turistas que nos visitam, têm um conhecimento da realidade e precisam de ser ouvidas. «Aquilo que aqui assistimos é que o Governo Regional, infelizmente, não ouve quem está no setor e quem tem opinião e quer contribuir para a melhoria do nosso destino turístico», lamentou o candidato.

O cabeça de lista do PS-M às eleições legislativas regionais de 22 de setembro aproveitou também para afirmar a necessidade de ter em atenção a requalificação do nosso produto. «O Governo Regional e as autarquias têm de requalificar o nosso produto com a identidade e com a qualidade que lhe é reconhecida», sustentou, defendendo também que terá de haver, por parte da Associação de Promoção da Madeira (APM), um apoio nos planos de comercialização.

«Estas empresas precisam de vender produtos e aqui a APM tem um papel importante na parte da comercialização, apoio esse que tem, infelizmente, vindo a diminuir para estas empresas deste setor», rematou Paulo Cafôfo.