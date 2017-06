Jardins do Lido recebem ‘Jardim dos Sabores’

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, apresentou ontem a IV edição do Jardim dos Sabores, um evento gastronómico e cultural organizado pela Autarquia, em parceria com a Frente MarFunchal e a Junta de Freguesia de São Martinho, representadas pelo Administrador Carlos Jardim e pelo Presidente Duarte Caldeira, respetivamente. A Vice-Presidente Idalina Perestrelo, que tutela a Frente MarFunchal, esteve igualmente presente. A edição 2017 do Jardim dos Sabores realiza-se nos Jardins do Lido, entre os dias 14 e 18 de Junho, das 12h às 24h.

Na ocasião, Paulo Cafôfo aludiu “a três edições de sucesso”, antes de considerar que “o Jardim dos Sabores tem evoluído desde o seu conceito inicial, procurando ajustar-se e melhorar aquele que é o propósito de um evento deste tipo. É por isso que já mudámos de lugar, já passámosda música às artes plásticas e que continuamos a diversificar o tipo de restauração que temos connosco, enquanto parceiros.” Neste campo, o Presidente quis deixar “uma palavra de agradecimento aos nossos empresários, que têm aderido a esta iniciativa, enquanto forma de se mostrarem fora das suas quatro paredes, neste espaço absolutamente magnífico que são os Jardins do Lido.”

O edil funchalense também referiu “que a Câmara Municipal tem valorizado muito este espaço, que ganhou uma nova dinâmica com a reabertura do Lido. E é isso que queremos, que os madeirenses e os turistas ocupem os lugares da nossa cidade, daí continuarmos a investir nestas iniciativas ao ar livre. Queremos uma cidade com coisas a acontecer, com cada vez mais eventos e cada vez mais sinais de dinamismo, empreendorismo e iniciativa. Com este clima, a gastronomia e a boa música, é ótimo para os madeirenses, que cá virão com os amigos, mas também é um valor acrescentado para o produto turístico da nossa cidade.”

A nível de restauração, está confirmada, para já, a presença de Taxico, Black Bird, Al Dente, QASBAH, Não Sei e Associação de Barmen da Madeira, estando a animação a cargo de outras tantas bandas regionais:

Dia 14: Akoustic Junkies

Dia 15: 19h30 – Non Sense; 20h30 – Requinte

Dia 16: 19h30 – Double Blues; 20h30 – Fado Quinas

Dia 17: 19h30 – Triângulo; 20h30 – Bossa Livre

Dia 18: 17h30 – Novos Talentos GIG; 19h30 – Dona Zica.Com; 20h30 – Blue Oak

Este ano, o Jardim dos Sabores também contará com uma zona infantil e um espaço dedicado às artes plásticas.