MSC e STX France confirmam encomenda de navios da Classe World movidos a LNG

Durante a Flag Ceremony do MSC Meraviglia, onde a MSC Cruzeiros recebeu a entrega do mais recente navio de próxima geração construído pela STX France, as duas companhias assinaram um novo memorando de entendimento reafirmando a encomenda de dois mega navios com mais de 200.000 toneladas de arqueação bruta, movidos a gás natural liquefeito (LNG), com opção para dois navios adicionais.

Os quatro navios vão tornar-se na Classe World da MSC Cruzeiros. A assinatura decorreu na presença do Sr. Emmanuel Macron, Presidente da República Francesa, e de Bruno Le Maire, Ministro da Economia.

Relativamente à celebração da assinatura, a MSC Cruzeiros e a STX France revelaram também ontem, várias características importantes da Classe World. Entre outras inovações, os navios serão equipados com uma geração completamente nova de motores movidos a LNG, bem como uma nova geração de sistemas de tratamento de águas residuais.

Os navios da Classe World da MSC Cruzeiros terão disponíveis 2,760 camarotes e uma ocupação máxima para 6,850 viajantes, a maior capacidade para passageiros em toda a frota de cruzeiros mundial. Os navios, que serão entregues em 2022 e 2024 – as opções serão para 2025 e 2026 – terão um comprimento de 330 metros e com boca de 47 metros.

Durante a Flag Ceremony de ontem do MSC Meraviglia, Pierfrancesco Vago, Executive Chairman da MSC Cruises, afirmou que: “Hoje, ao mesmo tempo que mostramos o MSC Meraviglia, o novo navio que marca o início da próxima fase do nosso crescimento, estamos muito satisfeitos por confirmar outro componente importante do nosso plano de investimento a dez anos: a Classe World. Estes novos navios vão expandir ainda mais a nossa parceria com a STX France até 2026, com até sete inovadores navios adicionais a serem construídos ao longo deste período.”

Laurent Castaing, CEO da STX France, afirmou que: “Uma vez mais, a MSC Cruzeiros optou por colocar toda a sua confiança nas nossas capacidades de modo a apoiar o seu crescimento e expansão, bem como na nossa habilidade para criar, desenvolver e construir os navios mais modernos e tecnologicamente avançados do mundo. Acrescentando a Classe World às quatro anteriores classes de navios que já foram entregues por nós ao longo dos últimos 15 anos, o número de navios da sua frota construídos pela STX France em Saint-Nazaire está previsto alcançar os 20. A nossa excepcional parceria industrial continua a beneficiar uma região inteira.”

A estrutura futurista da Classe World em forma de ‘Y’ vai permitir vistas de mar panorâmicas e aumentar a proporção de camarotes com varanda. O arco em forma de G dos navios (verticalmente posicionados a um ângulo de 90 graus) foi concebido para melhorar a estabilidade, a hidrodinâmica, bem como para melhorar o conforto do hóspedes. Outras inovações centradas nos viajantes incluem vilas paras as famílias, uma popa panorâmica e um lounge na piscina em vidro.

O anúncio da Classe World foi feito quando a MSC Cruzeiros recebeu oficialmente o MSC Meraviglia. Durante a ‘flag ceremony’, que presta tributo à centenária tradição marítima, o novo navio da companhia recebeu a sua bandeira oficial e bênção de boa sorte. O MSC Meraviglia segue de seguida para o Porto de Le Havre para a sua cerimónia de baptismo que acontecerá no dia 3 de Junho.